"Timori per la salute di Carlo", com'è ridotto il neo-sovrano: la foto che spaventa | Guarda (Di lunedì 12 settembre 2022) Nel Regno Unito ci si interroga sulle dita di Re Carlo III, neo-sovrano dopo la morte della madre, la regina Elisabetta. I tabloid, infatti, si concentrano sul rossore delle mani e sulle "dita a salsiccia". Insomma, inizia a filtrare qualche preoccupazione per il nuovo re, per le sue dita reali immortalate in foto ufficiali ormai da quasi 15 anni. In queste ore è tornata a circolare anche una foto del 2012, che mostrava Carlo III in completo grigio chiaro mentre teneva unite le mani a metà busto, con l'anello sul mignolo sinistro che quasi saltava per la pressione del dito gonfio. E come detto, di queste mani si è tornati a parlare in queste ore decisive. Il tabloid DailyStar ha chiesto un parere al dottor Garerth Nye, che si è espresso su due possibili cause. La prima, un edema.

