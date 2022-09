Thiago Motta nuovo allenatore del Bologna | i dettagli

(Di lunedì 12 settembre 2022)stipendio– «IlFc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a, nato a São Bernardo do Campo (BRA) il 28/8/1982, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Ilsarà presentato ufficialmente domani alle 15 nella sala stampa del centro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La notizia era ormai nell'aria, ma ora è ufficiale. Il Bologna ha ufficializzato attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito web di aver affidato a Thiago Motta la propria panchina e di aver sottoscritto con lui un contratto fino al 30 giugno 2024. Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Thiago Motta. Il tecnico, dopo una grande stagione lo scorso anno con lo Spezia, sostituirà Sinisa Mihajlovic, esonerato dopo il deludente avvio di campionato.