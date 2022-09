“The Pivot On Which The World Turns” | l’album di Polly Paulusma

(Di lunedì 12 settembre 2022)annuncia ‘TheOnThe’, il disco successore dell’acclamato ‘Invisible Music’ (2021) in arrivo il 30 settembre su etichetta Wild Sound, la sotto label folk di One Little Independent Records. Ad accompagnare l’annuncio, il primo singolo ‘Back Of Your Hand’, un brano ispirato al blues americano il cui video è stato girato da, con l’aiuto del marito Mick, nel suo pub locale di riferimento, The Blue Moon a Cambridge. La stessa canzone è ambientata nel leggendario, ma ormai chiuso, One Two Six, il pub Clapham Junction dove l’artista ed il marito si sono incontrati nel 1998. Affettuosamente abbreviato in ‘’,segna un ritorno al suo singolare marchio di canzoni ...

Gian_XXIV : @francelenzi Mi ha sorpreso il fatto che anche Branko Milanovic avesse apparentemente peccato di tale ingenuità, o… - LFCMFighter : @carloalberto @RinascitaCultu2 @Yale Finalmente un’analisi fatta sui dati! Per i commenti sotto, mi chiedo solo qua… -

...[Efficienza energetica classe G] 999.00 486.10 Compra ora Resta un ottimo TV SamsungFrame , ... VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS,, Flicker Free, ...Presto in tutta la Serbia si è iniziato a parlare di quel ragazzone con il fisico da vecchio(... L'Italia non ha nessuno in grado di contenere 'Joker' (soprannome fonetico, ma anche rebus ...Polly Paulusma annuncia ‘The Pivot On Which The World Turns’, il disco successore dell’acclamato ‘Invisible Music’ (2021) in arrivo il 30 settembre su etichetta Wild Sound, la sotto label folk di One ...GovCon Wire spoke with Eugene Chang, chief strategy officer for QinetiQ ’s U.S. arm, to learn more about the company’s history, the impetus behind its recent acquisition and how the company’s ...