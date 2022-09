The Fabelmans, Steven Spielberg: "In questo film ho raccontato i miei ricordi d'infanzia" (Di lunedì 12 settembre 2022) Steven Spielberg, durante una conferenza stampa che ha avuto luogo presso il Toronto film Festival, ha parlato della storia parzialmente autobiografica che giace alla base di The Fabelmans. The Fabelmans di Steven Spielberg ha ottenuto una serie di recensioni molto positive dopo la prima mondiale che ha avuto luogo presso il Toronto International film Festival: il racconto semi-autobiografico del celebre regista è già considerato da molti come il suo ennesimo capolavoro. La pellicola offre al pubblico uno sguardo intimo sui suoi anni formativi e, secondo Entertainment Weekly, realizzare questo film ha permesso a Spielberg di riportare indietro "mamma e papà". The Fabelmans narra la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022), durante una conferenza stampa che ha avuto luogo presso il TorontoFestival, ha parlato della storia parzialmente autobiografica che giace alla base di The. Thediha ottenuto una serie di recensioni molto positive dopo la prima mondiale che ha avuto luogo presso il Toronto InternationalFestival: il racconto semi-autobiografico del celebre regista è già considerato da molti come il suo ennesimo capolavoro. La pellicola offre al pubblico uno sguardo intimo sui suoi anni formativi e, secondo Entertainment Weekly, realizzareha permesso adi riportare indietro "mamma e papà". Thenarra la ...

LeoneFilmGroup : RT @RBcasting: La prima immagine ufficiale di 'The Fabelmans', il nuovo film di Steven Spielberg, con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, P… - solospettacolo : Spielberg, 75 anni di esperienza vita in The Fabelmans - nixon_gregary : RT @nixon_gregary: ?????? The Fabelmans: ecco il trailer originale del nuovo film di Steven Spielberg: Presentato in prima mondiale al festi… - bennyxx9 : The Fabelmans il 15 dicembre un mese dopo ma vabbè ci accontentiamo potevano andare molto peggio peggio per gli sta… - arcafab : RT @RBcasting: La prima immagine ufficiale di 'The Fabelmans', il nuovo film di Steven Spielberg, con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, P… -