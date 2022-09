Terremoto politico in Svezia, col 90% voti contati blocco destra verso la vittoria (Di lunedì 12 settembre 2022) Con oltre il 90% dei voti contati I Democratici svedesi di estrema destra sembrano essere vicini a provocare un Terremoto nella politica svedese e in mattinata il leader del partito di estrema destra, SD, I democratici, ha tenuto un discorso all'Elite Hotel Marina Tower di Nacka, vicino a Stoccolma, in Svezia, L'estrema destra sembra vicina a provocare un Terremoto nella politica svedese, con i Democratici svedesi che sono diventati il secondo partito più grande del paese, mentre il più ampio blocco di destra si è avvicinato alla vittoria sul centrosinistra in carica.Gli exit poll di domenica sera hanno inizialmente suggerito una vittoria di misura per i socialdemocratici e i loro ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) Con oltre il 90% deiI Democratici svedesi di estremasembrano essere vicini a provocare unnella politica svedese e in mattinata il leader del partito di estrema, SD, I democratici, ha tenuto un discorso all'Elite Hotel Marina Tower di Nacka, vicino a Stoccolma, in, L'estremasembra vicina a provocare unnella politica svedese, con i Democratici svedesi che sono diventati il secondo partito più grande del paese, mentre il più ampiodisi è avvicinato allasul centrosinistra in carica.Gli exit poll di domenica sera hanno inizialmente suggerito unadi misura per i socialdemocratici e i loro ...

