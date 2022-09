Tennis: nuovo infortunio al piede per Zverev, salta al Coppa Davis (Di lunedì 12 settembre 2022) Amburgo, 12 set. (Adnkronos) - Il Tennista tedesco Alexander Zverev ha confermato oggi che non potrà unirsi alla squadra che giocherà la fase a gironi della Coppa Davis di Tennis a causa di un nuovo infortunio al piede. Il 25enne ha sottolineato di aver subito un edema osseo al piede durante il suo intenso allenamento riabilitativo e ha spiegato che c'era il rischio di una frattura se avesse giocato. "Avrei molti problemi per la mia carriera e per molto tempo", ha detto il numero uno del Tennis tedesco. Zverev è in via di guarigione dalla rottura di tre legamenti laterali della caviglia destra che ha subito durante la semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal il 3 giugno. L'attuale campione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Amburgo, 12 set. (Adnkronos) - Ilta tedesco Alexanderha confermato oggi che non potrà unirsi alla squadra che giocherà la fase a gironi delladia causa di unal. Il 25enne ha sottolineato di aver subito un edema osseo aldurante il suo intenso allenamento riabilitativo e ha spiegato che c'era il rischio di una frattura se avesse giocato. "Avrei molti problemi per la mia carriera e per molto tempo", ha detto il numero uno deltedesco.è in via di guarigione dalla rottura di tre legamenti laterali della caviglia destra che ha subito durante la semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal il 3 giugno. L'attuale campione ...

