Tennis | il paradosso Carlos Alcaraz Scrive la storia in termini di precocità | ma riporta il tennis indietro nel tempo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Nella notte europea,ha vinto lo Us Open di, battendo in finale Casper Ruud in quattro set. Quello dello spagnolo è un successo significativo sotto tanti punti di vista. Rappresenta senza dubbio l’alba di una nuova stella nel firmamento sportivo e profuma quindi di futuro tramutatosi in presente. Conraneamente, però, sancisce una sorta di ritorno al passato relativamente ad alcune dinamiche legate al. Andiamo a vedere perché. Sappiamo come l’iberico, issatosi peraltro al numero 1 del ranking, abbia stabilito il primato diin merito, diventando il primo teenager di sempre a porsi al comando della graduatoria ATP. Fino a ieri, il record apparteneva a Lleyton Hewitt, salito in cima al mondo all’età di 20 anni e ...

Seguo il tennis e negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale a livello di risultati ... ": Un piccolo paradosso: lei occupa il 6° posto nel ranking italiano, pur essendo arrivato in ...Ma che era conosciuto da tutti - anche da chi il tennis non lo seguiva - per le sue scenate in ...