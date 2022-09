Tennis | Davis Problemi al piede per Zverev | slitta il rientro

susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis, Volandri: 'Puntiamo ad andare ai quarti a Malaga' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis, Volandri: 'Puntiamo ad andare ai quarti a Malaga' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis, Volandri: 'Puntiamo ad andare ai quarti a Malaga' - napolimagazine : Tennis, Coppa Davis, Volandri: 'Puntiamo ad andare ai quarti a Malaga' - apetrazzuolo : Tennis, Coppa Davis, Volandri: 'Puntiamo ad andare ai quarti a Malaga' -

Non c'è pace per Alexander Zverev . Il tedesco, in vista delle finali della Coppa2022 , ha confermato la sua assenza a causa di un nuovo infortunio al piede. Per il venticinquenne si tratta di un edema osseo al piede rimediato durante un allenamento riabilitativo e, un ...Il tedesco, alle prese con il recupero dall'infortunio ai legamenti della caviglia destra subito durante il Roland Garros, ha dato forfait per la Coppa(la Germania sarà impegnata in settimana ...Colpo di scena ad Amburgo. Alexander Zverev non tornerà in campo per la fase a gironi delle Davis Cup by Rakuten Finals. 'Ho un edema osseo, ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Il conto alla rovescia è finito, il grande giorno è arrivato. Domani, martedì 13 settembre, si alza il sipario sulla Davis Cup by ...