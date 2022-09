Tennis | Berrettini torna in Davis dopo 3 anni | ' il pubblico di Bologna ci aiuterà'

(Di lunedì 12 settembre 2022), 12 set. - (Adnkronos) -aspetta Matteoe il romano non vede l'ora di abbracciare ildella Unipol Arena. "Sono contentissimo di essere qui doopo qualche anno un po' difficile nelle settimane della" ha dettoa Super. L'azzurro quest'anno ha vinto due titoli a Stoccarda e al Queen's (diventando il primo a trionfare nelle prime due partecipazioni in carriera nello storico torneo sull'erba prima di Wimbledon), ha centrato la finale Stoccarda, la semifinale all'Australian Open e arriva dal quarto di finale allo US Open. Lui e Sinner saranno i principali assi per il capitano Filippo Volandri, insieme al collaudato doppio Bolelli-Fognini, contro Croazia, Argentina e Svezia, le avversarie degli azzurri nel girone ...

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEOOO ?????? Berrettini soffre a lungo contro Davidovich Fokina ma nel quinto set ritrova il su… - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - Coninews : SEI GRANDE MATTEO! ?? Battuto Davidovich Fokina 3-6 7-6 6-3 4-6 6-2! Matteo #Berrettini accede ai quarti di finale… - Berrettini96_ : RT @federtennis: Il martello?? di Matteo #Berrettini a servizio del Lavoropiù Italy #DavisCup Team ?? #stayFIT | #tennis | | #IoTifoItalia |… - persempre_news : Manca poco all'inizio della #CoppaDavis, la massima competizione mondiale a squadre nazionali del #tennis maschile.… -

Sale l'attesa per la Coppa Davis (in diretta su Sky). Italia impegnata da mercoledì a Bologna con Croazia, Argentina e Svezia. Matteoa Sky: 'Questa competizione ha un'atmosfera ed un'energia unica, giocare per la propria Nazione è speciale. Dobbiamo crederci e sognare in grande, siamo carichi e competitivi, ma pensiamo a ...I quarti di finale raggiunti da Matteoe Jannik Sinner agli US Open portano ai due ... I due leader delnazionale sono posizionati al n.13 e 14 della Race, sempre separati da soli 5 ...Condividi questo articolo:Bologna, 12 set. – (Adnkronos) – Bologna aspetta Matteo Berrettini e il romano non vede l’ora di abbracciare il pubblico della Unipol Arena. “Sono contentissimo di essere qui ...Roma, 12 set. (askanews) - Gli US Open hanno rivoluzionato la Race: in vetta Carlos Alcaraz ha superato Rafael Nadal e Stefanos Tsistipas, con ...