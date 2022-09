Tennis, Atp Finals: Alcaraz nuovo re, Berrettini e Sinner in corsa (Di lunedì 12 settembre 2022) caption id="attachment 316928" align="alignleft" width="150" Matteo Berrettini/captionGli US Open hanno rivoluzionato la Race: in vetta Carlos Alcaraz ha superato Rafael Nadal e Stefanos Tsistipas, con il finalista di New York Casper Ruud salito in terza posizione. Guadagna un posto anche Andrey Rublev, ora sesto. I quarti di finale raggiunti da Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli US Open portano ai due Tennisti azzurri punti preziosi per la nuova Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica compilata sui risultati stagionali che determinerà i qualificati per la seconda edizione italiana delle Nitto ATP Finals, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour.I due leader del Tennis nazionale sono posizionati al n.13 e 14 della Race, sempre separati da soli 5 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) caption id="attachment 316928" align="alignleft" width="150" Matteo/captionGli US Open hanno rivoluzionato la Race: in vetta Carlosha superato Rafael Nadal e Stefanos Tsistipas, con il finalista di New York Casper Ruud salito in terza posizione. Guadagna un posto anche Andrey Rublev, ora sesto. I quarti di finale raggiunti da Matteoe Jannikagli US Open portano ai dueti azzurri punti preziosi per la nuova Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica compilata sui risultati stagionali che determinerà i qualificati per la seconda edizione italiana delle Nitto ATP, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour.I due leader delnazionale sono posizionati al n.13 e 14 della Race, sempre separati da soli 5 ...

