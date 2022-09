Tennis, Alcaraz vince gli US Open ed è il nuovo numero uno al mondo (Di lunedì 12 settembre 2022) Tre a uno su Casper Ruud e Carlos Alcaraz a 19 anni entra nella storia del Tennis. vince gli US Open contro il norvegese per 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 e sale in cima al ranking dell’Atp. E’ il nuovo numero uno al mondo e si prenota per governare nel futuro il mondo del Tennis: “Avvero il sogno da bambino”. La nuova classifica mondiale dopo il torneo statunitense vede appunto Alcaraz al comando, seguito dal norvegese Ruud e poi da Rafa Nadal. Il russo Daniil Medvedev è quarto, seguito dal tedesco Alexander Zverev. Sesto è il greco Stefanos Tsitsipas seguito dal serbo Novak Djokovic e dal britannico Cameron Norrie, che segna il suo nuovo best ranking. Nono l’altro russo Andrey Rublev e decimo il polacco Hubert ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Tre a uno su Casper Ruud e Carlosa 19 anni entra nella storia delgli UScontro il norvegese per 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 e sale in cima al ranking dell’Atp. E’ iluno ale si prenota per governare nel futuro ildel: “Avvero il sogno da bambino”. La nuova classifica mondiale dopo il torneo statunitense vede appuntoal comando, seguito dal norvegese Ruud e poi da Rafa Nadal. Il russo Daniil Medvedev è quarto, seguito dal tedesco Alexander Zverev. Sesto è il greco Stefanos Tsitsipas seguito dal serbo Novak Djokovic e dal britannico Cameron Norrie, che segna il suobest ranking. Nono l’altro russo Andrey Rublev e decimo il polacco Hubert ...

