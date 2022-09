Tennis: Alcaraz nuovo numero 1 Atp, Sinner a ridosso della Top Ten (Di lunedì 12 settembre 2022) L'altoatesino sale all'11esimo posto, Berrettini è numero 15 ROMA - C'è un nuovo sceriffo in città. La vittoria in finale a New York su Casper Ruud proietta Carlos Alcaraz per la prima volta in vetta ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) L'altoatesino sale all'11esimo posto, Berrettini è15 ROMA - C'è unsceriffo in città. La vittoria in finale a New York su Casper Ruud proietta Carlosper la prima volta in vetta ...

