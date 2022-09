Tasse, energia, guerra in Ucraina: faccia a faccia Meloni-Letta. LA DIRETTA (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dopo il no dell'AgCom al duello davanti alle telecamere della Rai, è il Corriere della Sera ad ospitare il primo e unico confronto tra Giorgia Meloni e Enrico Letta a due settimane esatte dal voto. I due leader si erano già 'annusati' al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ad agosto e poi al forum Ambrosetti di Cernobbio a inizio settembre. Ma in queste occasioni non erano da soli, avevano partecipato anche altri segretari o presidenti di partito. Il dibattito sarà sul modello di quelli che da sempre si svolgono nei Paesi anglosassoni, informa il Corriere sul proprio sito. "Si svolgerà con regole e tempi prestabiliti, con lo stesso blocco di domande per entrambi i leader a cui si aggiungono domande specifiche, con diritto di replica. Infine lo spazio per un appello agli elettori". Il via alle 18. Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Dopo il no dell'AgCom al duello davanti alle telecamere della Rai, è il Corriere della Sera ad ospitare il primo e unico confronto tra Giorgiae Enricoa due settimane esatte dal voto. I due leader si erano già 'annusati' al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ad agosto e poi al forum Ambrosetti di Cernobbio a inizio settembre. Ma in queste occasioni non erano da soli, avevano partecipato anche altri segretari o presidenti di partito. Il dibattito sarà sul modello di quelli che da sempre si svolgono nei Paesi anglosassoni, informa il Corriere sul proprio sito. "Si svolgerà con regole e tempi prestabiliti, con lo stesso blocco di domande per entrambi i leader a cui si aggiungono domande specifiche, con diritto di replica. Infine lo spazio per un appello agli elettori". Il via alle 18.

