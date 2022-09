"Svista epocale": questa foto è diventata un caso, esplode l'ira della Juventus (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono divampate le polemiche dopo il 3-2 di Milik, che sembrava aver portato un soffertissimo successo di rimonta alla Juve, prima che l'arbitro Mercenaro togliesse, con l'aiuto del Var, il gol all'ex attaccante del Napoli. Ma in tanti mettono in dubbio la decisione del fischietto: Bonucci, pur con il suo tentativo di giocare la palla, infatti, non sembrava aver influenzato in modo diretto alcun avversario, né ostacolato la visuale di Sepe. In ogni caso si sarebbe trattato di una questione puramente interpretativa che lasciava qualche appiglio al direttore di gara. Allegri: “Vorrei vedere l'immagine di Candreva vicino alla bandierina” Intanto Massimiliano Allegri, furioso dopo l'annullamento del gol e alla fine espulso, è esploso nell'intervista post-partita a Dazn: "Vorrei vedere l'immagine di Candreva vicino alla bandierina – ha detto il tecnico livornese ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono divampate le polemiche dopo il 3-2 di Milik, che sembrava aver portato un soffertissimo successo di rimonta alla Juve, prima che l'arbitro Mercenaro togliesse, con l'aiuto del Var, il gol all'ex attaccante del Napoli. Ma in tanti mettono in dubbio la decisione del fischietto: Bonucci, pur con il suo tentativo di giocare la palla, infatti, non sembrava aver influenzato in modo diretto alcun avversario, né ostacolato la visuale di Sepe. In ognisi sarebbe trattato di una questione puramente interpretativa che lasciava qualche appiglio al direttore di gara. Allegri: “Vorrei vedere l'immagine di Candreva vicino alla bandierina” Intanto Massimiliano Allegri, furioso dopo l'annullamento del gol e alla fine espulso, è esploso nell'intervista post-partita a Dazn: "Vorrei vedere l'immagine di Candreva vicino alla bandierina – ha detto il tecnico livornese ...

fanpage : La clamorosa svista arbitrale in #JuveSalernitana è destinata a far discutere: c'è l'immagine che sbugiarda gli arb… - MarcoBeltrami79 : Questo è per qualche simpaticone, che ogni tanto tira fuori la faziosità ecc. ecc. #fanpage #JuveSalernitana - Luipez4 : Un giocatore a 30m lontano dall'azione lo ritengono attivo? ADREMEVUJ @AIA_it @FIGC @SerieA RUBENTUS LADRONE - lacittanews : 12 Settembre 2022 L’incredibile errore commesso in Juventus-Salernitana: al VAR hanno sbagliato a tracciare le… - GianfrancoDiBar : RT @fanpage: La clamorosa svista arbitrale in #JuveSalernitana è destinata a far discutere: c'è l'immagine che sbugiarda gli arbitri https:… -

Il grande inganno della retorica sullo stato di eccezione Tesi che non riesce a convincerci dacché a nostro avviso fondata su una svista macroscopica: si ...al terrorismo islamista alla gestione della pandemia tuttora in corso) una metamorfosi epocale che ... Il grande inganno della retorica sullo stato di eccezione Tesi che non riesce a convincerci dacché a nostro avviso fondata su una svista macroscopica: si ...al terrorismo islamista alla gestione della pandemia tuttora in corso) una metamorfosi epocale che ... Sport Fanpage Tesi che non riesce a convincerci dacché a nostro avviso fondata su unamacroscopica: si ...al terrorismo islamista alla gestione della pandemia tuttora in corso) una metamorfosiche ...Tesi che non riesce a convincerci dacché a nostro avviso fondata su unamacroscopica: si ...al terrorismo islamista alla gestione della pandemia tuttora in corso) una metamorfosiche ... Candreva tiene in gioco Bonucci, svista epocale al VAR: l'immagine che sbugiarda gli arbitri