Svezia, l'estrema destra verso la vittoria: quale sarà l'effetto del terremoto politico? (Di lunedì 12 settembre 2022) In Svezia, alle ultime elezioni, i Democratici svedesi sono prossimi a una vittoria piuttosto clamorosa e dagli effetti ancora sconosciuti. La forza di estrema destra, infatti, fa parte di una ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 settembre 2022) In, alle ultime elezioni, i Democratici svedesi sono prossimi a unapiuttosto clamorosa e dagli effetti ancora sconosciuti. La forza di, infatti, fa parte di una ...

Corriere : Svezia, boom dell’ultradestra E i socialdemocratici a un passo dall’opposizione - Agenzia_Ansa : Svezia, exit-poll. Sinistra avanti ma è boom dell'estrema destra. Testa a testa tra alleanze, nazionalisti verso un… - repubblica : Elezioni in Svezia, sinistra in vantaggio ma è boom dell'estrema destra [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] - GiorgiaSicurel1 : RT @HuffPostItalia: Elezioni Svezia, boom dell'estrema destra. Testa a testa, sarà decisivo il voto dall'estero - sabrinaEx5S : RT @MarceVann: Pare che in #Svezia la bimba di #Schwab, Magdalena #Andersson, se la stia per pijare in der culo. Incrociamo le dita. http… -