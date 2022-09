Svezia elezioni, spoglio 85%: destra avanti di poco (3 seggi), boom dei nazionalisti (al 20%) (Di lunedì 12 settembre 2022) La sfida sul filo di lana tra le due coalizioni di centrosinistra e centrodestra verrà probabilmente decisa all'ultimo voto e conferma l'ascesa pronosticata ormai da settimane dei nazionalisti di Jimmie Akesson L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 settembre 2022) La sfida sul filo di lana tra le due coalizioni di centrosinistra e centroverrà probabilmente decisa all'ultimo voto e conferma l'ascesa pronosticata ormai da settimane deidi Jimmie Akesson L'articolo proviene da Firenze Post.

