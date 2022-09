Superbonus verso lo sblocco: le nuove norme possono attivare 10 miliardi. Ma c'è il nodo caro-materiali (Di lunedì 12 settembre 2022) Il via libera alle nuove norme sul Superbonus 110% vale 10 miliardi di lavori, la salvezza per circa 30mila aziende del settore e per migliaia di condomini e padroni di casa rimasti incastrati nella... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 settembre 2022) Il via libera allesul110% vale 10di lavori, la salvezza per circa 30mila aziende del settore e per migliaia di condomini e padroni di casa rimasti incastrati nella...

RassegnaZampa : #Superbonus verso lo sblocco: le nuove norme possono attivare 10 miliardi. Ma c'è il nodo caro-materiali - ilmessaggeroit : #superbonus verso lo sblocco: le nuove norme possono attivare 10 miliardi. Ma c'è il nodo caro-materiali - MaxicNi : RT @MEcosocialista: @marattin Vergognati. State spingendo 40.000 imprese a chiudere per il vostro odio verso Conte, che esprimete bloccand… - RobertoBazzichi : RT @MEcosocialista: @marattin Vergognati. State spingendo 40.000 imprese a chiudere per il vostro odio verso Conte, che esprimete bloccand… - Oxhine : RT @DaRiO_cK: Mentre 40.000 aziende sono a rischio chiusura per l'ostinato ostruzionismo verso il superbonus -