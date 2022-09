Suona la campanella per 7 milioni di studenti. È il ritorno alla normalità (Di lunedì 12 settembre 2022) È Suonata la campanella per milioni di studenti che oggi iniziano l'anno scolastico. Una campanella speciale che segna un ritorno alla normalità. Da quest'anno si torna tutti in classe senza mascherine, distanziamento e senza la temuta Dad. "Quando sono entrata a scuola ho abbracciato la bidella Albertina perché era da troppo tempo che non potevo baciarla e abbracciarla" dice una studentessa del Liceo Classico-Linguistico "Immanuel Kant" di Roma. "Senza mascherina e senza restrizione è tutto più inclusivo e migliore rispetto agli ultimi due anni che sono stati davvero pessimi" aggiunge uno studente. Abbracci, baci e tanti sorrisi (finalmente) hanno dato il via a questo primo giorno di scuola per gli oltre 7 milioni di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 settembre 2022) Èta laperdiche oggi iniziano l'anno scolastico. Unaspeciale che segna un. Da quest'anno si torna tutti in classe senza mascherine, distanziamento e senza la temuta Dad. "Quando sono entrata a scuola ho abbracciato la bidella Albertina perché era da troppo tempo che non potevo baciarla e abbracciarla" dice una studentessa del Liceo Classico-Linguistico "Immanuel Kant" di Roma. "Senza mascherina e senza restrizione è tutto più inclusivo e migliore rispetto agli ultimi due anni che sono stati davvero pessimi" aggiunge uno studente. Abbracci, baci e tanti sorrisi (finalmente) hanno dato il via a questo primo giorno di scuola per gli oltre 7di ...

