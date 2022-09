"Subito un decreto contro il caro bollette". Il progetto di Berlusconi per l'Italia (Di lunedì 12 settembre 2022) Silvio Berlusconi affronta tutte le emergenze del Paese e dell'Europa. Dal caro bollette alla guerra in Ucraina, dal reddito di cittadinanza alla giustizia. Lo fa nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" andata in onda lunedì 12 settembre. «Molte famiglie oggi sono chiamate a scegliere se fare la spesa o pagare le bollette. È una situazione a cui vogliamo portare rimedio immediatamente. Noi abbiamo detto da Subito che l'attuale Governo deve procedere con un decreto che deve fermare i prezzi delle bollette a quelli che erano due anni fa». Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, a Quarta Repubblica su Rete4. «Abbiamo fatto diverse proposte - aggiunge -, tra cui quella che mi sembra da seguire, è quella di un fondo monetario a cui arrivino ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Silvioaffronta tutte le emergenze del Paese e dell'Europa. Dalalla guerra in Ucraina, dal reddito di cittadinanza alla giustizia. Lo fa nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" andata in onda lunedì 12 settembre. «Molte famiglie oggi sono chiamate a scegliere se fare la spesa o pagare le. È una situazione a cui vogliamo portare rimedio immediatamente. Noi abbiamo detto dache l'attuale Governo deve procedere con unche deve fermare i prezzi dellea quelli che erano due anni fa». Così il leader di FI, Silvio, a Quarta Repubblica su Rete4. «Abbiamo fatto diverse proposte - aggiunge -, tra cui quella che mi sembra da seguire, è quella di un fondo monetario a cui arrivino ...

elio_vito : Anche oggi nulla di fatto al Senato sul decreto aiuti per il caro bollette, rinvio alla prossima settimana. Si eran… - elio_vito : Erano tutti pronti a parole a sospendere la campagna elettorale, approvare subito i provvedimenti necessari per il… - LegaSalvini : ++ L'ALLARME DEL CAPITANO: SUBITO UN DECRETO CONTRO IL CARO BOLLETE O I SERVIZI COMMERCIALI RISCHIANO DI CHIUDERE ++ - Birobiro72 : RT @tempoweb: 'Subito un decreto contro il caro bollette'. Il progetto di Berlusconi per l'Italia #12settembre #iltempoquotidiano https://… - tempoweb : 'Subito un decreto contro il caro bollette'. Il progetto di Berlusconi per l'Italia #12settembre #iltempoquotidiano… -