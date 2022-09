orizzontescuola : Stipendio docenti neoassunti, quando avverrà il pagamento? Cosa fare se si verificano dei ritardi? [VIDEO] - LarviLarvi1 : @chiaragribaudo Meno giovani di 53 anni,docenti precari cui il miur assegna d'ufficio spezzoni di 7 ore, obbligo di… - MariuzzoAndrea : RT @christiancritic: @MariuzzoAndrea In campagna elettorale si è parlato di scuola. Tutti i partiti hanno promesso (salvo poi non farlo) au… - christiancritic : @MariuzzoAndrea In campagna elettorale si è parlato di scuola. Tutti i partiti hanno promesso (salvo poi non farlo)… - cyberpanc : @GildaModena Una domanda: quanti, fra i sindacati maggiori o minori, si sono ufficialmente dichiarati contrari alle… -

Orizzonte Scuola

... evidentemente, per spendere in alloggio buona parte dello). È la situazione kafkiana in cui si trovano - a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico " decine di, dirigenti,......istituita con il Decreto Aiuti bis e che dovrebbe guadagnare fino a 5.650 euro in più rispetto allomensile spettante sotto forma assegno annuale ad personam. Si tratterebbe didi ... Stipendio docenti, come leggere il cedolino Quanto spetta ai neoassunti Analizziamo la busta paga [VIDEO] Riprendono le lezioni in presenza per un milione e 142 mila studenti lombardi. La mascherina non è più obbligatoria. Dovevano essere assunti 22 mila professori a livello regionale, ne sono arrivati me ...Mentre le lezioni per la maggior parte dei 7.286.151 alunni iniziano tra le proteste studentesche, il Partito democratico continua a mettere la Scuola al centro della sua agenda elettorale. Domenica 1 ...