Stipendi europei, aumento organici docenti e ATA e più tempo scuola in tutto il Paese. Le priorità della Flc Cgil: “L’1% del PIL sia destinato all’Istruzione” [INTERVISTA] (Di lunedì 12 settembre 2022) "Solo un robusto intervento nell’ambito delle politiche e della finanza pubblica per l’istruzione potrà davvero rappresentare un cambio di rotta per la nostra scuola". L'articolo Stipendi europei, aumento organici docenti e ATA e più tempo scuola in tutto il Paese. Le priorità della Flc Cgil: “L’1% del PIL sia destinato all’Istruzione” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) "Solo un robusto intervento nell’ambito delle politiche efinanza pubblica per l’istruzione potrà davvero rappresentare un cambio di rotta per la nostra". L'articoloe ATA e piùinil. LeFlc: “del PIL sia

orizzontescuola : Stipendi europei, aumento organici docenti e ATA e più tempo scuola in tutto il Paese. Le priorità della Flc Cgil:… - davidersso : Ma nessuno che in campagna elettorale dica” porteremo gli stipendi degli Italiani al pari di quelli europei”… qui l… - Gingie_Reev : @LiaQuartapelle @pdnetwork Gli aumenti degli stipendi degli insegnanti come li paghiamo? Sempre con i fondi europei di cui parlava Letta?! ?? - Gingie_Reev : @gloquenzi E Cottarelli? Sempre muto come sulla proposta di Letta di usare i fondi europei per pagare gli stipendi degli insegnanti? - marisamoles : @orizzontescuola Ma basta! Chi ci crede più... come al solito arriveranno pochi spiccioli. Per avvicinarci alla med… -