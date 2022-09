(Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - Multifunzionalità degli spazi, tecnologia, ecosostenibilità e sicurezza: sono questi i quattro principi chiave che hanno guidato gli architettie Giorgio Donà, dello studio ‘', nella progettazione dellaaula scolastica del, realizzata in collaborazione con Napisan nell'ambito del progetto “Igiene Insieme”. Il primo prototipo dell'aula delè stata donata, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, alla scuolaria Collodi dell'istituto Barozzi Beltrami di, in provincia di Milano. La sfida diconsiste nel ragionare su modelli di ambienti ...

ledicoladelsud : Stefano Boeri Interiors firma la prima ‘aula del futuro’ a Rozzano nel milanese - italiaserait : Stefano Boeri Interiors firma la prima ‘aula del futuro’ a Rozzano nel milanese - News24_it : Stefano Boeri Interiors firma la prima ‘aula del futuro’ a Rozzano nel milanese - fisco24_info : Stefano Boeri Interiors firma la prima ‘aula del futuro’ a Rozzano nel milanese: (Adnkronos) - Il prototipo realizz… - Affaritaliani : La rivoluzione di Stefano Boeri Interiors Primo prototipo 'Aula del Futuro' -

Adnkronos

I banchi, dotati di ruote, si ripiegano su se stessi fino a diventare tanto sottili da essere riposti nell'armadio a parete, dove trovano posto anche le seggiole, accatastate l'una sull'altra. In ...In Lussemburgo, sempre con, stiamo lavorando per creare sistemi di coltivazione idroponica in edifici a uso ufficio. Oltre a migliorare la qualità dell'ambiente, è un modo per favorire ... Stefano Boeri Interiors firma la prima ‘aula del futuro’ a Rozzano nel milanese (Adnkronos) – Multifunzionalità degli spazi, tecnologia, ecosostenibilità e sicurezza: sono questi i quattro principi chiave che hanno guidato gli architetti Stefano Boeri e Giorgio Donà, dello studio ...Milano, 12 set. (Adnkronos) - Multifunzionalità degli spazi, tecnologia, ecosostenibilità e sicurezza: sono questi i quattro principi chiave che hanno guidato gli architetti Stefano Boeri e Giorgio ...