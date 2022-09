Starlight Awards e Party Ciak: il successo dell’eccellenza al Lido (Di lunedì 12 settembre 2022) Starlight Awards a Venezia 79 Quest’anno a Venezia l’eccellenza italiana, dal mondo dell’arte all’imprenditoria, è stata premiata durante i prestigiosi Starlight Awards. I premi, insieme all’esclusivo Party Ciak, si sono tenuti nei luoghi simbolo della Mostra del Cinema: l’Hotel Excelsior e la Terrazza della Biennale. A fare da apripista, nel pomeriggio di mercoledì scorso, sono L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 settembre 2022)a Venezia 79 Quest’anno a Venezia l’eccellenza italiana, dal mondo dell’arte all’imprenditoria, è stata premiata durante i prestigiosi. I premi, insieme all’esclusivo, si sono tenuti nei luoghi simbolo della Mostra del Cinema: l’Hotel Excelsior e la Terrazza della Biennale. A fare da apripista, nel pomeriggio di mercoledì scorso, sono L'articolo proviene da Novella 2000.

fainformazione : Per gli 'Starlight Awards' e il 'Party Ciak' successo in laguna Ricky Tognazzi premiato dall'azienda… - fainfocultura : Per gli 'Starlight Awards' e il 'Party Ciak' successo in laguna Ricky Tognazzi premiato dall'azienda… - Giornaleditalia : Venezia. Grande successo per gli “Starlight Awards” e il “Party Ciak”. Ricky Tognazzi premiato da VIRGO -