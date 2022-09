Star Wars: Jude Law nella prima foto di Skeleton Crew e le novità su The Bad Batch, Ahsoka e Tales of the Jedi (Di lunedì 12 settembre 2022) Lucasfilm ha presentato all'evento D23 Expo 2022 il trailer di Tales of the Jedi, nuove immagini di Ahsoka e Skeleton Crew, e svelato la data di uscita di The Bad Batch 2. Al D23 Expo 2022 la Lucasfilm ha presentato le serie ambientate nell'universo di Star Wars in arrivo prossimamente su Disney+, tra cui The Bad Batch 2, Ahsoka, Tales of the Jedi e Skeleton Crew. Il panel ha inoltre regalato il trailer della terza stagione di The Mandalorian e il final trailer di Andor. Il produttore esecutivo Dave Filoni si è unito a Kathleen Kennedy sul palco per presentare una serie di titoli in uscita in streaming su Disney+. In apertura è stata mostrata una nuova ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022) Lucasfilm ha presentato all'evento D23 Expo 2022 il trailer diof the, nuove immagini di, e svelato la data di uscita di The Bad2. Al D23 Expo 2022 la Lucasfilm ha presentato le serie ambientate nell'universo diin arrivo prossimamente su Disney+, tra cui The Bad2,of the. Il panel ha inoltre regalato il trailer della terza stagione di The Mandalorian e il final trailer di Andor. Il produttore esecutivo Dave Filoni si è unito a Kathleen Kennedy sul palco per presentare una serie di titoli in uscita in streaming su Disney+. In apertura è stata mostrata una nuova ...

