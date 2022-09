Stagione finita per Sadiq: infortunio al crociato (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex Roma Umar Sadiq ha finito la Stagione con la Real Sociedad: durante la partita con il Getafe si è rotto il legamento crociato destro Bruttissima notizia per Umar Sadiq: l’attaccante ex Roma e passato in estate alla Real Sociedad per prendere il posto di Isak ha finito la sua Stagione. Durante la sfida contro il Getafe infatti è rimasto vittima di un brutto infortunio: rottura del legamento del crociato destro. Dopo l’operazione Sadiq potrà tornare in campo soltanto nella seconda metà del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ex Roma Umarha finito lacon la Real Sociedad: durante la partita con il Getafe si è rotto il legamentodestro Bruttissima notizia per Umar: l’attaccante ex Roma e passato in estate alla Real Sociedad per prendere il posto di Isak ha finito la sua. Durante la sfida contro il Getafe infatti è rimasto vittima di un brutto: rottura del legamento deldestro. Dopo l’operazionepotrà tornare in campo soltanto nella seconda metà del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

