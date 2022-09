«Sputeranno sangue, comunque vadano le elezioni»: Emiliano vomita odio, Letta applaude (video) (Di lunedì 12 settembre 2022) «Sputeranno sangue, comunque vadano le elezioni»: le parole raccapriccianti di Michele Emiliano, attuale governatore della Puglia tengono banco da ieri sera sui Social. Un video dove l’esponente del centrosinistra pugliese pronuncia frasi che tracimano odio e rievocano i tempi più bui della storia d’Italia. LEGGI ANCHE Una Meloni da bere: bagno di folla a Milano. "Sinistra violenta, mi dipinge come un mostro" Il delirio di Giannini (La Stampa): «Alla Meloni conviene perdere, anche lei vuole ancora Draghi» «La Puglia – ha detto ieri sera Emiliano durante un comizio a Taranto – è per l’Italia in questo momento alla Campania, lo dico con un po’ di orgoglio, una sorta di “Stalingrado d’Italia”, perché da qui non passeranno, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) «le»: le parole raccapriccianti di Michele, attuale governatore della Puglia tengono banco da ieri sera sui Social. Undove l’esponente del centrosinistra pugliese pronuncia frasi che tracimanoe rievocano i tempi più bui della storia d’Italia. LEGGI ANCHE Una Meloni da bere: bagno di folla a Milano. "Sinistra violenta, mi dipinge come un mostro" Il delirio di Giannini (La Stampa): «Alla Meloni conviene perdere, anche lei vuole ancora Draghi» «La Puglia – ha detto ieri seradurante un comizio a Taranto – è per l’Italia in questo momento alla Campania, lo dico con un po’ di orgoglio, una sorta di “Stalingrado d’Italia”, perché da qui non passeranno, ...

