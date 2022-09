Sport Invernali | sempre più dubbi sulla Fisi Le star azzurre “usate” per forzare la mano nella causa legale con Kappa?

(Di lunedì 12 settembre 2022) La mefistofelica palude rappresentata dalla vicenda relativa al futuro sponsor tecnico dellasi sta facendopiù fangosa. Negli ultimi giorni le acque si sono infatti ulteriormente intorpidite, soprattutto in virtù del coinvolgimento diretto di alcuni atleti, i quali hanno pubblicato sui social network delle proprie immagini in cui indossano capi d’abbigliamento provenienti da Armani, sottolineando per di più il “cambio di sarto”. Proprio questa dinamica apre un fronte che merita di essere approfondito. Si parte dal presupposto che non si sia raggiunto un accordo tra le parti in. D’altronde non vi sono annunci di alcun tipo in merito. Dunque a oggi, lunedì 12 settembre 2022,va considerato il legittimo sponsor tecnico della, come sentenziato dalla settima sezione del ...

quella che si apre rischia di essere già una settimana cruciale per le Olimpiadi che si ... il più prestigioso premio dello italiano - è finalizzato a tastare il polso sull'avanzamento ... e a Tokyo si è già messa al collo una medaglia: il bis a Parigi passa per Milano, una città che con eventi come Expo per lo si prepara per i Giochi, quelli del 2026. Sport Invernali, in Fisi è "Guerra delle tute". Non solo i Tribunali, il veleno sullo sponsor tecnico si allarga agli atleti