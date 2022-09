Sport: ascolti al top per la grande domenica su Sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. - (Adnkronos) - Anche gli ascolti esaltano una domenica storica per lo Sport italiano su Sky con il GP d'Italia di Formula 1 a Monza, la finale del Mondiale maschile di volley vinta dall'Italia e il Campionato Europeo maschile di basket con gli Azzurri protagonisti. Ieri, il Gran Premio d'Italia di Formula 1, con la vittoria di Max Verstappen e il secondo posto della Ferrari di Charles Leclerc, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K è stato visto da 1 milione 406 mila spettatori medi, con l'11,7% di share e 2 milioni 234 mila spettatori unici, mentre su TV8, alla stessa ora, la gara ha raccolto 3 milioni 375 mila spettatori medi con il 28,2% di share e 5,792 milioni spettatori unici. Nel complesso, su Sky e TV8, il Gran Premio del Centenario ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. - (Adnkronos) - Anche gliesaltano unastorica per loitaliano su Sky con il GP d'Italia di Formula 1 a Monza, la finale del Mondiale maschile di volley vinta dall'Italia e il Campionato Europeo maschile di basket con gli Azzurri protagonisti. Ieri, il Gran Premio d'Italia di Formula 1, con la vittoria di Max Verstappen e il secondo posto della Ferrari di Charles Leclerc, live dalle 15 su SkyF1, SkyUno e Sky4K è stato visto da 1 milione 406 mila spettatori medi, con l'11,7% di share e 2 milioni 234 mila spettatori unici, mentre su TV8, alla stessa ora, la gara ha raccolto 3 milioni 375 mila spettatori medi con il 28,2% di share e 5,792 milioni spettatori unici. Nel complesso, su Sky e TV8, il Gran Premio del Centenario ...

