Sotto il segno del pericolo: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 12 settembre 2022) Sotto il segno del pericolo: trama, cast e streaming del film su La7 Questa sera, lunedì 12 settembre 2022, su La7 dalle 21.15 va in onda il film Sotto il segno del pericolo, pellicola del 1994 diretta da Phillip Noyce. È la terza a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Sotto il segno del pericolo? Ecco tutte le informazioni. Trama L’intrepido Jack Ryan (Harrison Ford) è stato nominato vice direttore dell’intelligence della CIA, che ha il compito di indagare sui traffici del cartello di droga colombiano in America. A volere la formazione della squadra speciale è stato il presidente Bennett (Donald Moffat), ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022)ildel: trama, cast e streaming delsu La7 Questa sera, lunedì 12 settembre 2022, su La7 dalle 21.15 va in onda ilildel, pellicola del 1994 diretta da Phillip Noyce. È la terza a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming ilildel? Ecco tutte le informazioni. Trama L’intrepido Jack Ryan (Harrison Ford) è stato nominato vice direttore dell’intelligence della CIA, che ha il compito di indagare sui traffici del cartello di droga colombiano in America. A volere la formazione della squadra speciale è stato il presidente Bennett (Donald Moffat), ...

