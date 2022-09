Sono morti 6 migranti siriani che facevano parte di un gruppo soccorso dalla Guardia costiera italiana (Di lunedì 12 settembre 2022) Lunedì una nave della Guardia costiera italiana ha portato a Pozzallo, nel sud della Sicilia, un gruppo di 26 migranti che erano probabilmente partiti dalla Turchia e Sono stati soccorsi in mare dopo giorni di difficoltà. Sei persone che viaggiavano Leggi su ilpost (Di lunedì 12 settembre 2022) Lunedì una nave dellaha portato a Pozzallo, nel sud della Sicilia, undi 26che erano probabilmente partitiTurchia estati soccorsi in mare dopo giorni di difficoltà. Sei persone che viaggiavano

nelloscavo : Non sono morti, sono stati fatti deliberatamente morire. Sei profiughi siriani (tre bimbi) lasciati spegnersi di fa… - chiaraUNHCR : Sei rifugiati siriani fra cui bambini, donne e adolescenti hanno perso la vita in mare. Sono morti di sete, fame e… - Agenzia_Ansa : Sei rifugiati siriani, fra cui due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti, sono morti su un barcone… - cigaesso : RT @nelloscavo: Non sono morti, sono stati fatti deliberatamente morire. Sei profiughi siriani (tre bimbi) lasciati spegnersi di fame e set… - DominiciRosella : @GiodeeG @dario_stasio @MaxMelley @Riccardo_Bovone @imballoionico @davcarretta Gli ucraini muoiono perché sono in m… -