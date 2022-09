Sonia Bruganelli Sfotte Ilary E Totti! Caos Sui Social! (Di lunedì 12 settembre 2022) Sonia Bruganelli ha pubblicato un post su Twitter ironizzando sulle ultime dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti. La sua battuta non è però piaciuta a tutti, visto che le sono piovute addosso molte critiche e che hanno tirato in ballo il suo matrimonio con Paolo Bonolis. Ecco cosa sta succedendo in queste ore sui Social! Sonia Bruganelli fa una battuta ironica su Ilary e Totti: è subito Caos La vicenda della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ormai è sulla bocca di tutti da mesi. Una vicenda che si è arricchita ulteriormente in queste ultime ore, dopo l’intervista fiume rilasciata dal Pupone al Corriere della Sera. Totti ha dato la sua versione dei fatti sulla crisi coniugale, svelando pure qualche retroscena legato alla sparizione ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 12 settembre 2022)ha pubblicato un post su Twitter ironizzando sulle ultime dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti. La sua battuta non è però piaciuta a tutti, visto che le sono piovute addosso molte critiche e che hanno tirato in ballo il suo matrimonio con Paolo Bonolis. Ecco cosa sta succedendo in queste ore suifa una battuta ironica sue Totti: è subitoLa vicenda della separazione traBlasi e Francesco Totti ormai è sulla bocca di tutti da mesi. Una vicenda che si è arricchita ulteriormente in queste ultime ore, dopo l’intervista fiume rilasciata dal Pupone al Corriere della Sera. Totti ha dato la sua versione dei fatti sulla crisi coniugale, svelando pure qualche retroscena legato alla sparizione ...

