Sondaggi Bidimedia | centrosinistra in calo | boom M5S

(Di lunedì 12 settembre 2022) Gli ultimirealizzati daprima del silenzio elettorale vedono ilin sofferenza e il centrodestra trainato da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni è l’unico a guadagnare consensi nella coalizione: +0,5% rispetto alla precedente rilevazione con Fdi ora al 25,8%. Inle quotazioni di Lega e Noi Moderati che scivolano rispettivamente all’11,8% e all’1,4% mentre Forza Italia resta stabile al 6,7%. In totale la coalizione di centrodestra raccoglie il 45,7% dei consensi e mantiene un ampio margine suldato al 22,3%. La coalizione guidata dal Pd è in difficoltà: i dem lasciano sul campo un punto attestandosi al 22,3% mentre Verdi/Sinistra Italiana e +Europa perdono un decimo ciascuno e ora sono rispettivamente al 4% e all’1,6%. Chiude ...

