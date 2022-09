Sogno Italia, Campione del Mondo di Volley: la premiazione a Katowice (VIDEO) (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ItalVolley di Fefè De Giorgi è Campione del Mondo. Un’impresa storica nella finalissima della Spodek Arena di Katowice in quattro set contro i padroni di casa della Polonia. Gli azzurri tornano sul tetto del Mondo dopo 24 anni. premiazione da brividi per Giannelli e compagni. Gli azzurri sono attesi al rientro in Italia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che incontrerà la squadra al Quirinale nella giornata di lunedì 12 settembre. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italdi Fefè De Giorgi èdel. Un’impresa storica nella finalissima della Spodek Arena diin quattro set contro i padroni di casa della Polonia. Gli azzurri tornano sul tetto deldopo 24 anni.da brividi per Giannelli e compagni. Gli azzurri sono attesi al rientro indal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che incontrerà la squadra al Quirinale nella giornata di lunedì 12 settembre. SportFace.

