Simone, parla il fidanzato di Cecchi Paone: “Quelle foto sono state il finimondo, uno mi ha chiesto se mi paga bene per stare con lui” (Di lunedì 12 settembre 2022) Come già sappiamo Alessandro Cecchi Paone si è fidanzato con un ragazzo di 23 anni, Simone Anzolini, uno studente che non bazzica il mondo dello spettacolo e che si è trovato catapultato sul settimanale Chi. Questa settimana il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera (come ripresa da FanPage), dove ha candidamente ammesso di aver sofferto per Quelle foto e di aver ricevuto commenti aspri da persone che conosceva. “Per me, è stato il finimondo. sono giovane e molto sensibile. Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 settembre 2022) Come già sappiamo Alessandrosi ècon un ragazzo di 23 anni,Anzolini, uno studente che non bazzica il mondo dello spettacolo e che si è trovato catapultato sul settimanale Chi. Questa settimana il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera (come ripresa da FanPage), dove ha candidamente ammesso di aver sofferto pere di aver ricevuto commenti aspri da persone che conosceva. “Per me, è stato ilgiovane e molto sensibile. Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male.gli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di ...

BITCHYFit : Simone, parla il fidanzato di Cecchi Paone: “Quelle foto sono state il finimondo, uno mi ha chiesto se mi paga bene… - FQMagazineit : Parla il fidanzato di Cecchi Paone, Simone Antolini: “I miei vicini di punto in bianco mi schifano. Uno mi ha chies… - _callmeTina : RT @Nuvolaviola1: Simone che parla di tutti i ragazzi. Anche chi non c’è più in nazionale, chi è rimasto a casa?? Sei un cuore. #MWCH2022 - runthastreetz : RT @ms_unprofessore: “Oh, te posso parlá n’attimo?” “Si.” Il modo in cui Simone dice “si” ed il modo in cui Manuel posa il braccio sulla s… - tour_simone : @stanzaselvaggia Parla di quello che facevi con Morgan, sta di fatto che neppure i Pappalardo ti sopportavano, poi… -