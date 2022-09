Signorelli | ‘buone pratiche di igiene fondamentali’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “La pandemia da Covid-19 ha fato sì che i canoni disiano entrati come mai prima nella nostra quotidianità. Non solo gli adulti sono stati investiti da questa necessità, divenuta urgente e imprescindibile durante l’emergenza sanitaria, ma anche i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole. In questo contesto il progetto ‘insieme’ di Napisan è stato cruciale per veicolare ai più piccoli gli importanti concetti riguardanti l’educazione sanitaria”. A dirlo in occasione della presentazione alla stampa del primo prototipo di ‘aula del futuro’, ideata dallo studio Stefano Boeri Interiors e realizzata con la collaborazione di Napisan, nell’ambito del progetto ‘insieme’, è il Carlo, Professore ordinario didell’Università San Raffaele di Milano. “La ...