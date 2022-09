Si sente male in casa e muore, Lorenzo aveva solo 18 anni. Inutili gli immediati soccorsi (Di lunedì 12 settembre 2022) Tragedia in famiglia a San Benedetto del Tronto. Un’intera comunità ancora sotto choc non appena appresa la drammatica notizia del decesso. Il cuore di Lorenzo Squillace ha smesso di battere a soli 18 anni. Per il giovane bagnino, che aveva lavorato tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, viene colto da un improvviso malore. Lorenzo Squillace muore a 18 anni. Le cause che hanno portato al decesso del giovane bagnino restano ancora da chiarire e si attendono i risultati dell’esame autoptico. Da quanto si apprende su Fanpage, l’unica ipotesi avanzata circa le cause del decesso di Lorenzo è quella di una setticemia. Lorenzo Squillace muore a 18 anni. Il giovane bagnino è stato colto da un improvviso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Tragedia in famiglia a San Benedetto del Tronto. Un’intera comunità ancora sotto choc non appena appresa la drammatica notizia del decesso. Il cuore diSquillace ha smesso di battere a soli 18. Per il giovane bagnino, chelavorato tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, viene colto da un improvviso malore.Squillacea 18. Le cause che hanno portato al decesso del giovane bagnino restano ancora da chiarire e si attendono i risultati dell’esame autoptico. Da quanto si apprende su Fanpage, l’unica ipotesi avanzata circa le cause del decesso diè quella di una setticemia.Squillacea 18. Il giovane bagnino è stato colto da un improvviso ...

