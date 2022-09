Sì al ‘processone’ Montante con 30 imputati Pm | “Noi spiati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) – Non sono serviti i no ribaditi in aula da accusa e difesa, alla fine il Presidente Francesco D’Arrigo ha deciso che il processo‘bis’ e il processo ordinario dello stesso filone di inchiesta saranno riuniti in un unicoche vede alla sbarra 30in tutto. Nomi eccellenti, dal candidato alla Presidenza della Regione siciliana del centrodestra Renato Schifani all’ex Governatore siciliano Rosario Crocetta, oltre allo stesso ex potente Presidente degli industriali siciliani Antonello. La decisione è arrivata oggi, dopo una breve camera di consiglio nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. E già c’è chi lo chiama il ‘Maxiprocesso di Caltanissetta’ sul ‘Sistema’ che vede sul banco degli ...