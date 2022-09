Sesto San Giovanni, nella sfida Rauti-Fiano rivive la tesi dello “sfondamento a sinistra” (Di lunedì 12 settembre 2022) Lui è Emanuele Fiano, deputato del Pd, figlio di Nemo, sopravvissuto ad Auschwitz. Lei è Isabella Rauti, parlamentare di FdI, figlia di Pino, fondatore di Ordine Nuovo e già leader del Msi-Dn. Assieme ad altri candidati “minori”, i due si contendono l’altamente simbolico collegio di Sesto San Giovanni, già Stalingrado d’Italia per le percentuali “bulgare” che la sinistra, il Pci in particolare, vi otteneva. Inutile rimarcare come la disfida tra Fiano e Rauti abbia acceso la fantasia dei giornali. Alla stampa – buon ultima Repubblica – non è parso vero poterla presentare come la contesa tra il figlio dell’ebreo deportato e la figlia del repubblichino fascista. La lezione di Pino Rauti Una “lettura” che senza dubbio c’è. A patto, però, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Lui è Emanuele, deputato del Pd, figlio di Nemo, sopravvissuto ad Auschwitz. Lei è Isabella, parlamentare di FdI, figlia di Pino, fondatore di Ordine Nuovo e già leader del Msi-Dn. Assieme ad altri candidati “minori”, i due si contendono l’altamente simbolico collegio diSan, già Stalingrado d’Italia per le percentuali “bulgare” che la, il Pci in particolare, vi otteneva. Inutile rimarcare come la ditraabbia acceso la fantasia dei giornali. Alla stampa – buon ultima Repubblica – non è parso vero poterla presentare come la contesa tra il figlio dell’ebreo deportato e la figlia del repubblichino fascista. La lezione di PinoUna “lettura” che senza dubbio c’è. A patto, però, ...

CyberSecHub0 : RT @MilenaLazzaroni: La doppia faccia della #digitalizzazione: #innovazione e #CyberSecurity??Scopri le soluzioni @netwitness #XDR per rile… - YamaNoOto_ : « Il figlio del deportato e la figlia del fascista, la sfida accende l’ex Stalingrado d’Italia » @repubblica, la ci… - startzai : RT @MilenaLazzaroni: La doppia faccia della #digitalizzazione: #innovazione e #CyberSecurity??Scopri le soluzioni @netwitness #XDR per rile… - franzrusso : RT @MilenaLazzaroni: La doppia faccia della #digitalizzazione: #innovazione e #CyberSecurity??Scopri le soluzioni @netwitness #XDR per rile… - rvp : RT @MilenaLazzaroni: La doppia faccia della #digitalizzazione: #innovazione e #CyberSecurity??Scopri le soluzioni @netwitness #XDR per rile… -