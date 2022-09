Sesta giornata Bundesliga 2022/2023: Il punto (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella Sesta giornata Bundesliga 2022/2023, apertasi con il successo dell’Augsburg sul campo del Werder Brema(0-1), il Bayern Monaco colleziona il terzo pareggio consecutivo contro lo Stoccarda(2-2) e perde il primo in classifica a beneficio dell’Union Berlino corsaro a Colonia(0-1).Parte bene l’avventura di Rose sulla panchina del Lipsia che travolge con un secco 3-0 il Borussia Dortmund, mentre l’Eintracht cade in casa contro il Wolfsburg. Successi casalinghi per l’Hoffenheim sul Mainz(4-1)e per lo Schalke sul Bochum(3-1)Terminano in parità, invece, Hertha Berlino-Bayer Leverkusen (2-2) e Friburgo-Borussia M’Glabach (0-0). Sesta giornata Bundesliga 2022/2023: I RISULTATI WERDER BREMA-AUGSBURG 0-1 BAYERN ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella, apertasi con il successo dell’Augsburg sul campo del Werder Brema(0-1), il Bayern Monaco colleziona il terzo pareggio consecutivo contro lo Stoccarda(2-2) e perde il primo in classifica a beneficio dell’Union Berlino corsaro a Colonia(0-1).Parte bene l’avventura di Rose sulla panchina del Lipsia che travolge con un secco 3-0 il Borussia Dortmund, mentre l’Eintracht cade in casa contro il Wolfsburg. Successi casalinghi per l’Hoffenheim sul Mainz(4-1)e per lo Schalke sul Bochum(3-1)Terminano in parità, invece, Hertha Berlino-Bayer Leverkusen (2-2) e Friburgo-Borussia M’Glabach (0-0).: I RISULTATI WERDER BREMA-AUGSBURG 0-1 BAYERN ...

