Serie A: Scandalo VAR in Italia: il mai visto in Juventus – Salernitana (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 11:18:39 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: Crisi e dibattito nazionale in Italia intorno al VAR e cosa è successo ieri sera al Juventus-Salernitana 2-2. 'La Vecchia Signora' ha iniziato un'epica rimonta nella ripresa (hanno segnato 0-2 nell'intervallo contro i modesti salernitane) che è stato troncato nello sconto a causa della decisione arbitrale tremendamente controversa che ha annullato l'obiettivo di Arkadiusz Milik che significava la vittoria per 3-2. L'arbitro di gara ha annullato per fuorigioco il gol della vittoria di Bonucci dopo la chiamata del VAR… ma si sono dimenticati di un'immagine che la TV Italiana ha recuperato pochi minuti dopo… e che mostrava un giocatore in visita che abilita Bonucci.

