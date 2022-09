Sei Nazioni, lo spirito dei gladiatori su nuove maglie dell’Italia del rugby (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italrugby è pronta a scendere nell’arena e le nuove maglie che il Xv azzurro indosserà nel corso della prossima edizione del Guinness Six Nations esprimono pienamente lo spirito combattivo degli azzurri. L’azzurro e il bianco contraddistinguono le nuove divise della Nazionale, arricchite da una grafica ricercata ed esclusiva che esprime lo stretto rapporto della Nazionale con la città e la storia di Roma. maglie realizzate con tessuto Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata, chiaro messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente pienamente condiviso da F.I.R. e Macron, brand leader mondiale nel mondo della palla ovale e sponsor tecnico della Federazione azzurra. La nuova ‘Home’, con collo a V con bordi bianchi e travetta tricolore, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italè pronta a scendere nell’arena e leche il Xv azzurro indosserà nel corso della prossima edizione del Guinness Six Nations esprimono pienamente locombattivo degli azzurri. L’azzurro e il bianco contraddistinguono ledivise della Nazionale, arricchite da una grafica ricercata ed esclusiva che esprime lo stretto rapporto della Nazionale con la città e la storia di Roma.realizzate con tessuto Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata, chiaro messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente pienamente condiviso da F.I.R. e Macron, brand leader mondiale nel mondo della palla ovale e sponsor tecnico della Federazione azzurra. La nuova ‘Home’, con collo a V con bordi bianchi e travetta tricolore, è ...

