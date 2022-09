SeaWatchItaly : Sei morti di sete, di cui tre bambini, nel silenzio assordante delle istituzioni e degli Stati europei che abbandon… - LaStampa : Migranti: sei bambini, donne e adolescenti morti di sete su un barcone arrivato a Pozzallo - Corriere : Pozzallo: sei migranti morti di fame e di sete su un barcone. Tra loro anche tre bambini - ilSicilia : #Cronaca #morti Tragedia al largo di Pozzallo, sei siriani morti di fame e di sete - SystemOfDrTarr : @LegaSalvini Sei morti per fame e sete su un barcone, due sono bimbi di uno e due anni -

Gazzetta del Sud

rifugiati siriani, fra cui due bambini di uno e due anni , un adolescente e tre adulti, sonosu un barcone, "si pensa di fame e di sete". Lo afferma l'Unhcr parlando di 26 persone che stanno ...Ancoramigrantidi sete, fame e ustioni durante il viaggio verso l'Italia: i loro corpi sono stati trovati su una barca, in mare da diversi giorni, arrivata questa mattina a Pozzallo. A confermare ... Sei morti per fame e sete su barcone arrivato a Pozzallo, due sono bimbi Sei rifugiati siriani sono morti su un barcone a Pozzallo, di fame e di sete. Si tratta di due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti. Lo afferma l’Unhcr, l’Alto commissariato delle Na ...Sei rifugiati siriani, fra cui due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti, sono morti su un barcone presumibilmente "di fame e di sete". Lo afferma l'Agenzia delle Nazioni Unite per i ...