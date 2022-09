Scuole: 'Finestre aperte e termosifoni abbassati. Come faremo?' - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 12 settembre 2022) Pochissimi istituti hanno acquistato autonomamente i depuratori dell'aria. Al classico Galileo ci sono da un anno. La preside: 'Siamo contenti della scelta fatta'. Ma i più nutrono dubbi sull'... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 settembre 2022) Pochissimi istituti hanno acquistato autonomamente i depuratori dell'aria. Al classico Galileo ci sono da un anno. La preside: 'Siamo contenti della scelta fatta'. Ma i più nutrono dubbi sull'...

GuidoDeMartini : ?? QUINDI: FASE 1, finestre aperte nelle scuole anche in inverno per combattere il Covid ?? POI: FASE 2, riscaldament… - mannocchia : Prima riunione con le insegnanti referenti per l'inizio delle scuole primarie, Roma, 2022 - Regolamento Covid per… - FedericoFistar1 : RT @BarillariDav: Se vuoi evitare il pericolosissimo covid sempre presente nelle scuole, devi tenere le finestre aperte in inverno. Se vuoi… - bertos60 : RT @BarillariDav: Se vuoi evitare il pericolosissimo covid sempre presente nelle scuole, devi tenere le finestre aperte in inverno. Se vuoi… - PensieriVita : RT @BarillariDav: Se vuoi evitare il pericolosissimo covid sempre presente nelle scuole, devi tenere le finestre aperte in inverno. Se vuoi… -