Scuola: Stefano Boeri Interiors firma la prima ‘aula del futuro' a Rozzano nel milanese (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - Multifunzionalità degli spazi, tecnologia, ecosostenibilità e sicurezza: sono questi i quattro principi chiave che hanno guidato gli architetti Stefano Boeri e Giorgio Donà, dello studio ‘Stefano Boeri Interiors', nella progettazione della prima aula scolastica del futuro, realizzata in collaborazione con Napisan nell'ambito del progetto “Igiene Insieme”. Il primo prototipo dell'aula del futuro è stata donata, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, alla Scuola primaria Collodi dell'istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di Milano. La sfida di Stefano Boeri Interiors consiste nel ragionare su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - Multifunzionalità degli spazi, tecnologia, ecosostenibilità e sicurezza: sono questi i quattro principi chiave che hanno guidato gli architettie Giorgio Donà, dello studio ‘', nella progettazione dellaaula scolastica del, realizzata in collaborazione con Napisan nell'ambito del progetto “Igiene Insieme”. Il primo prototipo dell'aula delè stata donata, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, allaria Collodi dell'istituto Barozzi Beltrami di, in provincia di Milano. La sfida diconsiste nel ragionare su ...

