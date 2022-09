Scuola, si ritorna in classe: le ‘nuove regole’, cosa cambia per mascherine e DAD (Di lunedì 12 settembre 2022) La campanella che suona e gli studenti di alcune scuole che, dopo la lunga pausa estiva, hanno rimesso sulle spalle lo zaino. E sono tornati in classe, tra i banchi, in un giorno di inizio che sa di ‘normalità’ dopo gli anni di pandemia. Tra didattica a distanza, regole impartite in ogni dove, mascherine obbligatorie e intere sezioni in isolamento per i casi di positività. Ora si ritorna a Scuola e si ritorna quasi alla normalità, che fino a poco fa sembrava un’eccezionalità. Si torna a Scuola senza mascherine Primo giorno di Scuola in sette tra regioni e province autonome, molti gli istituti che anche a Roma e a Pomezia hanno già aperto i battenti. Un nuovo inizio e nuove misure. Sì, perché dopo tre anni di pandemia per la prima volta si torna in aula senza mascherine, che restano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) La campanella che suona e gli studenti di alcune scuole che, dopo la lunga pausa estiva, hanno rimesso sulle spalle lo zaino. E sono tornati in, tra i banchi, in un giorno di inizio che sa di ‘normalità’ dopo gli anni di pandemia. Tra didattica a distanza, regole impartite in ogni dove, mascherine obbligatorie e intere sezioni in isolamento per i casi di positività. Ora sie siquasi alla normalità, che fino a poco fa sembrava un’eccezionalità. Si torna asenza mascherine Primo giorno diin sette tra regioni e province autonome, molti gli istituti che anche a Roma e a Pomezia hanno già aperto i battenti. Un nuovo inizio e nuove misure. Sì, perché dopo tre anni di pandemia per la prima volta si torna in aula senza mascherine, che restano ...

