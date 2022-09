Scuola | primo giorno senza mascherine | ma resta il nodo caro energia Bianchi | «La settimana corta non è tra i piani del governo»

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il ministro Patriziola chiama: «Ladella ripartenza». Oggi, 12 settembre, per molti alunni italiani è suonata la prima campanella dell’anno scolastico. Dopo due anni di pandemia, non ci saranno néné Dad né tantomeno green pass ma solo delle linee guida da seguire in caso di contagio, o sospetto tale, da Covid-19. «Tutto il Paese ha bisogno di ripartenza, di guardarsi negli occhi. Abbiamo perso molto, ma siamo pronti per ogni evenienza», ha commentato il ministro dell’Istruzione intervistato da Uno Mattina. Messa da parte la questione degli insegnanti mancanti – «abbiamo mantenuto il numero di docenti che avevamo prima del Covid» -,ha parlato dell’ipotesiper ridurre i consumi di: «Il...

francescacheeks : buon primo giorno di scuola a chi oggi ricomincia! daje - Antonio_Tajani : Buon primo giorno ai tanti ragazzi che oggi ritornano a #scuola. In bocca al lupo giovani, dateci dentro perché il… - Mov5Stelle : ?? LIVE #DallaParteGiusta @FloridiaBarbara: 'Sono tante le cose che abbiamo fatto per la scuola. Continuiamo a prot… - _itsalwayslou_ : primo giorno di scuola traumatico - stellinaaaaaa22 : primo giorno di scuola andato -

giorno dicon rientro per oltre 7 milioni di studenti in tutta Italia. Dopo il ritorno sui banchi il 5 settembre scorso per gli alunni della provincia di Bolzano, inizia oggi, 12 ...Ilprototipo dell'aula del futuro è stata donata, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, allaprimaria Collodi dell'istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di ...L a scuola è cominciata. E questa mattina, cartella in spalla, oltre 7 milioni di studentesse e studenti sono rientrati in classe e lo hanno fatto, per la prima volta ormai da qualche anno, senza masc ...Mentre gli ingressi dei vari plessi scolatici del Paese sono tornati ad ‘animarsi’, già diversi uffici tecnico-amministrativi lamentano serie difficoltà in merito alla presenza di docenti – quelli di ...