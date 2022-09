Scuola, dopo quelli di Bolzano, oggi altri 7 milioni di studenti torneranno a sedersi sui banchi (Di lunedì 12 settembre 2022) I primi tornati ad udire ‘il suono della campanella’, lo scorso 5 settembre, sono stati gli alunni della provincia di Bolzano, ed oggi si sono uniti a loro altri 7 milioni di studenti, dislocati lungo tutto lo ‘Stivale’. Stamane è infatti scattato il ‘D-Day’ per giovani e minori del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Provincia di Trento, del Friuli-Venezia Giulia, dell’Abruzzo, parte del Lazio, e della Basilicata. Scuola, gli ultimi a tornare sui banchi, il 19 settembre, saranno gli studenti di Sicilia e Valle d’Aosta A seguire, secondo il calendario stilato dal ministero dell’Istruzione, sarà poi la volta di bimbi e ragazzi della Campania. Quindi, dal 14 settembre, tutti sui banchi in Liguria, Marche, Molise, Puglia, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) I primi tornati ad udire ‘il suono della campanella’, lo scorso 5 settembre, sono stati gli alunni della provincia di, edsi sono uniti a lorodi, dislocati lungo tutto lo ‘Stivale’. Stamane è infatti scattato il ‘D-Day’ per giovani e minori del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Provincia di Trento, del Friuli-Venezia Giulia, dell’Abruzzo, parte del Lazio, e della Basilicata., gli ultimi a tornare sui, il 19 settembre, saranno glidi Sicilia e Valle d’Aosta A seguire, secondo il calendario stilato dal ministero dell’Istruzione, sarà poi la volta di bimbi e ragazzi della Campania. Quindi, dal 14 settembre, tutti suiin Liguria, Marche, Molise, Puglia, ...

A scuola dopo la pandemia comune-info.net Inizio scuola, alcuni sindaci del Cilento posticipano il ritorno in classe. I motivi Caldo, flusso turistico e Covid La campanella che segna il rientro a scuola dopo le vacanze estive per 818mila studenti, in Campania, dovrebbe suonare domani, 13 settembre. Ciò non avverrà, però, in alcuni paesi della zona del Cilen ... Prima campanella tra ritardi cronici e cadute di stile SULMONA – Il nuovo anno scolastico è ripartito oggi tra incognite, incastri e genitori alle prese con messaggi assenti o poco chiari da parte delle istituzioni, a cui hanno supplito ancora una volta l ... La campanella che segna il rientro a scuola dopo le vacanze estive per 818mila studenti, in Campania, dovrebbe suonare domani, 13 settembre. Ciò non avverrà, però, in alcuni paesi della zona del Cilen ...SULMONA – Il nuovo anno scolastico è ripartito oggi tra incognite, incastri e genitori alle prese con messaggi assenti o poco chiari da parte delle istituzioni, a cui hanno supplito ancora una volta l ...