(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – La settimana corta a? “Il governo non ne ha mai parlato perché siamo convinti chedobbiamo affrontare le problematiche legate del caro energia, ma lasia l’ultima. Abbiamo già dato”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patriziointervistato da Unomattina su Rai1, nel giorno del rientro in classe per oltre 7 milioni di studenti in tutta Italia. Un ritorno sui banchi privo delle restrizioni anti-Covid degli ultimi due anni. “Questa è ladella ripartenza di tutto il Paese, che ha bisogno di ripartire, di guardarsi negli occhi”, ha affermato, sottolineando che “il governo ha ritenuto che la fase di emergenza fosse conclusa. Abbiamo perso molto ma dobbiamo ringraziare la dad perché ci ha permesso di tenere ancorati i nostri ...

ricpuglisi : Forse qualcuno vorrebbe farvi dimenticare che -grazie ai ministri Speranza e Bianchi- a scuola è rimasto l'obbligo… - LaVeritaWeb : Partenza difficile per la scuola: al via senza 200.000 docenti. Il titolare dell’Istruzione: «Avremo tutti al loro… - telodogratis : Scuola, Bianchi assicura: “Ci sono tutti gli insegnanti” - BrilloNic : RT @ricpuglisi: Forse qualcuno vorrebbe farvi dimenticare che -grazie ai ministri Speranza e Bianchi- a scuola è rimasto l'obbligo di masch… - IlariaDebbia : RT @GfveGianfra: L’ATTILA DELLA SCUOLA SI COMPIACE DEI PROPRI RISULTATI FINGENDO DISPIACERE. UNO PENSAVA DI AVER VISTO IL PEGGIO CON LA FED… -

07.43 ": "Ripartenza per,ma pronti per ogni evenienza" È ladella ripartenza. Tutto il Paese ha bisogno di ripartenza, di guardarsi negli occhi. Il governo ha ritenuto che la ...... ma lasia l'ultima. Abbiamo già dato'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patriziointervistato da Unomattina su Rai1, nel giorno del rientro in classe per oltre 7 milioni di ...Giannelli (Anp): "In tutti gli altri Paesi le assunzioni le gestiscono le scuole, e questi problemi non ci sono" ...Il ministro dell'Istruzione a Rainews24: "Festeggiamo il ritorno alla normalità, anche con affetto". La risposta alla polemica sulla mancanza del personale docente ...