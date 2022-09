Scuola, a Bergamo mancano insegnanti di sostegno specializzati: solo 16 su 1.468 posti (Di lunedì 12 settembre 2022) “La Scuola bergamasca ha ripreso il cammino di un nuovo anno scolastico e tutto il personale ha piena coscienza del fatto che è atteso da nuove, difficili sfide che, purtroppo, si aggiungono ai problemi storici del precariato”. Così Paola Manzullo, segretaria generale di Cisl Scuola provinciale, apre il suo saluto ai lavoratori della Scuola all’alba del nuovo anno scolastico. Infatti, nonostante le immissioni in ruolo di Docenti, Ata e Dirigenti, ci sono ancora 3.223 supplenze “attive” tra i docenti, per le quali si registrano già circa 350 rinunce (e potrebbero aumentare), e 760 tra le figure del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i cosiddetti Ata. Inoltre, permane la mancanza di Dsga (sigla che sta per Direttore dei servizi generali e amministrativi): 96 scuole su 140 sono scoperte e le figure dei direttori saranno ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022) “Labergamasca ha ripreso il cammino di un nuovo anno scolastico e tutto il personale ha piena coscienza del fatto che è atteso da nuove, difficili sfide che, purtroppo, si aggiungono ai problemi storici del precariato”. Così Paola Manzullo, segretaria generale di Cislprovinciale, apre il suo saluto ai lavoratori dellaall’alba del nuovo anno scolastico. Infatti, nonostante le immissioni in ruolo di Docenti, Ata e Dirigenti, ci sono ancora 3.223 supplenze “attive” tra i docenti, per le quali si registrano già circa 350 rinunce (e potrebbero aumentare), e 760 tra le figure del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i cosiddetti Ata. Inoltre, permane la mancanza di Dsga (sigla che sta per Direttore dei servizi generali e amministrativi): 96 scuole su 140 sono scoperte e le figure dei direttori saranno ...

