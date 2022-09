Scozia, la folla ammutolita al passaggio del corteo funebre della regina – Il video (Di lunedì 12 settembre 2022) Un corteo silenzioso, scandito solo dal suono della cornamusa. Il feretro della regina Elisabetta, portato in spalla dalle guardie d’onore del Royal Regiment of Scotland, è arrivato alla cattedrale di St Giles, a Edimburgo, dove ci sarà la prima esposizione pubblica del corpo della sovrana. Dietro la bara, disposta sull’auto funebre, hanno seguito a piedi Carlo III, i suoi figli William e Henry e il resto della famiglia reale. Attorno a loro un’immensa distesa di persone, commosse e in rispettoso silenzio, che si sono radunate sui due lati del Royal Mile e delle strade circostanti. Come da protocollo, Re Carlo ha seguito il corteo in uniforme militare da parata, come la sorella Anna e il fratello Edoardo. Andrea, invece, è in abiti civili, essendo ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Unsilenzioso, scandito solo dal suonocornamusa. Il feretroElisabetta, portato in spalla dalle guardie d’onore del Royal Regiment of Scotland, è arrivato alla cattedrale di St Giles, a Edimburgo, dove ci sarà la prima esposizione pubblica del corposovrana. Dietro la bara, disposta sull’auto, hanno seguito a piedi Carlo III, i suoi figli William e Henry e il restofamiglia reale. Attorno a loro un’immensa distesa di persone, commosse e in rispettoso silenzio, che si sono radunate sui due lati del Royal Mile e delle strade circostanti. Come da protocollo, Re Carlo ha seguito ilin uniforme militare da parata, come la sorella Anna e il fratello Edoardo. Andrea, invece, è in abiti civili, essendo ...

